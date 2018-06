Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscut pentru rolurile pe care le-a avut in filme celebre de la Hollywood, Jet Li a ramas doar o umbra a ceea ce era in anii sai de glorie, in care facea milioane de oameni sa vibreze la scenele de acțiune, in care casapea fara sa crașneasca raufacatorii.

- Omul de afaceri Radu Lucianu (49 de ani), cu o experienta de 20 de ani in brokeraj imobiliar, a preluat un prim pachet de 55% din actiunile Romprim, cel mai mare producator de autospeciale din Romania, si a fost numit director general al companiei. In plus, a numit in consiliul de administratie trei…

- Republica Moldova va ramane un stat suveran si independent de Romania, a declarat premierul moldovean Pavel Filip.”S-au spus prea multe despre reunificare, identitate, limba si vreau sa vad o dezvoltare concreta a tarii”, a declarat el pentru cotidianul britanic. ”Toate aceste probleme legate…

- Editorialistul si scriitorul Radu Paraschivescu face o analiza exacta a modului in care prestatia jalnica primului ministru al Romaniei isi pune amprenta asupra societatii romanesti in intregul ei. El pune accent pe derizoriul in care a ajuns Romania ca in orice functie de conducere poate ajunge oricine……

- Actorul Ilie Gheorghe, cunoscut mai ales prin rolurile sale din „Faust”, spectacol regizat de Silviu Purcarete, și filmul „Morometii”, in regia lui Stere Gulea, a murit, sambata, la varsta de 77 de ani. Ilie Gheorghe s-a nascut la 21 septembrie 1940, in localitatea Giubega, din Dolj. Profesia inițiala…

- Povestea gemenilor care iși cauta mama a impresionat o țara-ntreaga. Acum 30 de ani, femeia i-a abandonat in spital și a plecat in lume. De atunci, baietii n-au mai aflat nimic despre ea. Asta pina vineri, pe final de emisiune, cand, cu ajutorul vostru, am reusit sa o gasim pe mama lor.

- Dureroase sunt pierderile apropiatilor, mai ales cand acestea din urma ii vizeaza pe parinti. Despartirea timpurie de un parinte a simtit-o pe pielea ei si o fetita in varsta de opt ani. Vicky Fenn, din Essex, a pierdut lupta cu cancerul chiar pe patul de spital, langa micuta sa.