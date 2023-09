Dorel guvernează, nu sapă conducte Un jurnalist tembel a gasit o porecla pentru cine o face lata. Publicitatea romaneasca l-a facut și eroul pișicher din diverse meserii. Și zidar, și zugrav, și electrician, și excavatorist. Un fel de prostul-proștilor care o face lata și care devine vinovat pentru guri de canal uitate in drumul tuturor. Dorel a devenit un fel de simbol. Este prostul Romaniei, vinovatul de serviciu, de care ceilalți rid pina se strica. Dorel a tot evoluat. Din prostul care o face lata a progresat la leneșul șmecher și la bețivul pontos, chiar la funcționarul nepriceput care redacteaza acte imbecile. Adica romanul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

