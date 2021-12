Consilierii locali vor aproba in ultima ședința din acest an doua preluari de bunuri de la companii private. In primul caz, este vorba despre un centru de dializa din curtea Spitalului „C.I. Parhon”, iar in celalalt este vorba despre amenajari facute de un dezvoltator imobiliar, amenajari aferente unui ansamblu rezidențial construit de acesta. Centrul de dializa a fost ridicat de Compania „Fresenius Nephrocare” Romania SRL in baza unui parteneriat cu Primaria si Spitalul „Parhon” incheiat in anul 2005. In acest sens a fost semnat un contract intre parti care prevedea construirea centrului pe teren…