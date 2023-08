Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Donald Trump planuieste sa se predea la inchisoarea din comitatul Fulton joi, au declarat pentru CNN doua surse familiare cu acest plan. Trump a confirmat luni planurile de predare a sa pe Truth Social, informeaza news.ro." Voi merge joi la Atlanta, Georgia, pentru a fi ARESTAT…

- Marți, lui Trump i-au fost comunicate 13 capete de acuzare pentru infracțiuni, printre care șantaj și incalcarea juramantului, printre altele.Acestea se axeaza pe incercarile sale de a convinge oficiali de stat sa anuleze rezultatul alegerilor din 2020 din SUA, pe numirea a 16 electori "supleanți" care…

- Fostul presedinte american Donald Trump a fost pus sub acuzare pentru a patra oara in dosarul alegerilor prezindențiale din Georgia. Un mare juriu din Georgia a emis, luni, un rechizitoriu in care il acuza de eforturi pentru a anula infrangerea sa in alegerile din 2020 in fata lui Joe Biden, potrivit…

- Fostul presedinte american Donald Trump este vizat de un al patrulea set de acuzatii penale de amploare, dupa ce un mare juriu din Georgia a emis, luni, un rechizitoriu in care il acuza de eforturi pentru a anula infrangerea sa in alegerile din 2020 in fata democratului Joe Biden, relateaza Reuters…

- Justitia din statul Georgia a validat zece capete de acuzare in dosarul privind presupusele tentative ilicite ale fostului presedinte american Donald Trump de a obtine modificarea rezultatului alegerilor din 2020 in acest stat cheie, informeaza marti AFP. Dupa o zi de depozitii ale martorilor chemati…

- Securitatea a fost intarita la Atlanta, in statul Georgia unde o ancheta asupra “tentativelor” lui Donald Trump “de a influenta operatiunile electorale” din 2020 in acest stat din sud-estul tarii s-ar putea incheia cu o inculpare a fostului presedinte american in saptamanile urmatoare, noteaza AFP,…