Donald Trump, va participa la primul său miting major de după plecarea de la președinția SUA Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, va participa la primul sau miting major de dupa plecarea din funcție și de dupa Asaltul de la Capitoliu, atacul mortal pe care l-a instigat in 6 ianuarie, in timp ce Congresul SUA valida victoria contracandidatului sau, actualul președinte Joe Biden, relateaza Reuters . Deși Trump a mai participat in acest an la conferințe și intalniri ale republicanilor și conservatorilor americani și a mai ținut discursuri de la infrangerea sa in alegeri, este prima oara cand organizeaza unul dintre cunoscutele sale mitinguri, dupa momentul 6 ianuarie. Este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

