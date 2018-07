Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca intentioneaza sa candideze pentru un nou mandat la alegerile din 2020 deoarece "toata lumea vrea sa o fac" si ca nu exista candidati democrati care sa il poata invinge, a relatat publicatia Mail on Sunday, preluata duminica de Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Nu stiu daca Presedintele SUA, Donald Trump, a avut relatii nepotrivite si vinovate cu Federatia Rusa. Cred ca nici macar administratia americana nu si-ar dori vreodata sa demonstreze acest lucru.

- Presedintele FIFA, elvetianul Gianni Infantino, a confirmat miercuri la Moscova ca va participa pentru un nou mandat la alegerile forului international, programate pe 5 iunie 2019, la al 69-lea Congres de la Paris, scrie agerpres,.ro.

- Presedintele american Donald Trump spune ca are dreptul de a se grația in cazul amestecului Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016, adaugand ca nu a facut nimic greșit. Intr-un mesaj postat, luni, pe contul sau de Twitter, președintele american spune ca ”Asa cum au afirmat numerosi specialisti in…

- Presedintele american Donald Trump a calificat drept 'scandalos' ceea ce a fost 'dezvaluit' de publicatia The New York Times cu privire la intrebarile pe care ar dori sa i le adreseze procurorul special pentru ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane din…