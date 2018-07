Stiri pe aceeasi tema

- Administratia presedintelui american Donald Trump a admis joi ca serviciile sale utilizeaza teste ADN pentru a reuni "cel putin 3.000" de minori migranti, dintre care 100 au sub cinci ani, cu parintii lor arestati pentru ca au intrat ilegal in SUA, informeaza AFP. "Ne conducem dupa testele ADN pentru…

- Presedintele SUA, Donald Trump, cere Pentagonului sa puna la dispozitie aproximativ 20.000 de paturi intr-o baza militara veche pentru a gazdui copiii imigrantilor retinuti dupa ce au intrat ilegal in Statele Unite, relateaza BBC.

- Presedintele SUA, Donald Trump, cere Pentagonului sa puna la dispoziție aproximativ 20.000 de paturi intr-o baza militara veche pentru a gazdui copiii imigranților reținuți dupa ce au intrat ilegal in Statele Unite, relateaza BBC. De acest plan vor beneficia atat copiii care au trecut granița…

- Aceasta initiativa a Primei Doamne a SUA intervine in plina polemica privind politica de "ZERO TOLERANTA" fata de migranti aplicata de catre sotul ei. Ea va vizita un centru in care sunt primiti copiii imigrantilor si locul unde se afla gardienii de frontiera, potrivit Belga. Melania este…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat miercuri un ordin executiv pentru a pune capat separarii de parinti a copiilor imigrantilor ilegali, informeaza Reuters si DPA, potrivit Agerpres. "Este vorba despre tinerea familiilor impreuna, asigurandu-ne in acelasi timp ca avem o frontiera…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat un ordin executiv menit sa puna capat separarii de parinti a copiilor imigrantilor ilegali. "Este vorba despre tinerea familiilor impreuna, asigurandu-ne in...

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat miercuri un ordin executiv pentru a pune capat separarii de parinti a copiilor imigrantilor ilegali, informeaza Reuters si DPA. "Este vorba despre tinerea familiilor impreuna, asigurandu-ne in acelasi timp ca avem o frontiera foarte puternica, foarte…

- Scandalul copiilor imigranților separați de parinți in SUA ia amploare, numarul minorilor desparțiți de parinții lor care au fost arestați a crescut considerabil in mai și prima parte a lunii iunie, ajungand la aproape 2.000 in șase saptamani. Acuzand blocajele din Congres asupra unei reforme a imigratiei,…