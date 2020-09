Presedintele Donald Trump a promis luni o riposta a SUA ''de o mie de ori mai puternica'' decat orice atac al Iranului, dupa informatii de presa conform carora Teheranul ar intentiona sa asasineze o ambasadoare americana, informeaza AFP. "Orice atac din partea Iranului, indiferent sub ce forma, impotriva SUA va fi urmat de un atac contra Iranului, (atac) ce va fi de o mie de ori mai puternic ca magnitudine!", a scris Donald Trump pe Twitter. According to press reports, Iran may be planning an assassination, or other attack, against the United States in retaliation for the killing…