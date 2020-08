Presedintele american Donald Trump a pledat miercuri pentru utilizarea plasmei recoltate de la pacientii vindecati de COVID-19 ca tratament contra acestei boli si a dat de inteles ca amanarea deciziei de catre autoritatile de reglementare in domeniu cu privire la autorizarea urgenta a unei asemenea utilizari ar fi motivata politic, informeaza Reuters. "Am auzit lucruri fantastice despre plasma de la convalescenti", a declarat Trump in timpul unei conferinte de presa. O aprobare de urgenta de catre Administratia pentru controlul alimentelor si medicamentelor (FDA) pentru utilizarea de plasma sanguina…