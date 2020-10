Stiri pe aceeasi tema

- Alti doi angajati ai Casei Albe au fost testati pozitiv la COVID-19, potrivit unor informatii aparute marti in presa, la o zi dupa ce presedintele american Donald Trump a revenit la Casa Alba dupa externarea din spital unde a primit tratament pentru noul coronavirus, relateaza Reuters potrivit Agerpres.…

- Presedintele american Donald Trump, care este tratat pentru Covid-19 intr-un spital militar, a declarat sambata ca se simtea rau cand a ajuns la spital, dar acum se simte mult mai bine și ca urmatoarele zile vor reprezenta ”un adevarat test” in tratamentul medical la care este supus. “Am venit aici,…

- Diagnosticat cu COVID – 19, președintele SUA, Donald Trump, a fost transportat cu elicopterul la Centrul Militar Medical Walter Reed, “pentru a completa setul de analize”, dupa cum au anunțat oficialii de la Casa Alba. Presedintele american Donald Trump este tratat cu remdesivir si “se odihneste confortabil”…

- Președintele SUA a fost testat pozitiv in timp ce lucra la planurile de relaxare a țarii, fiind infectat cel mai probabil in timpul unei calatorii la bordul Air Force One, alaturi de unul dintre cei mai apropiați consilieri ai sai, diagnosticat cu Covid-19, scrie presa americana. Trump a anunțat diagnosticul…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, marți, ca Rusia a inregistrat primul vaccin impotriva noii infecții cu coronavirus. “Un vaccin contra coronavirusului a fost inregistrat pentru prima data in aceasta dimineața. Formeaza imunitatea necesara, a trecut toate verificarile necesare”, a spus Putin…

- Afirmația neobișnuita a lui Donald Trump potrivit careia explozia masiva din Beirut a fost un atac cu bomba a reinviat teama despre potențial președintelui de a favoriza crizele internaționale. In observațiile oferite, marți, la Casa Alba, marți, Trump a numit explozia un „atac teribil”. Jurnaliștii…

- Marea Britanie a impus, sambata, pe neasteptate, o carantina de doua saptamani pentru calatorii din Spania, dupa cresterea numarul cazurilor de infectii cu noul coronavirus, aceasta fiind o inversare brusca si dramatica a deschiderii pentru turism a continentului european dupa luni de restrictii, transmite…

- Președintele SUA a purtat o masca in public pentru prima data in timpul unei vizite la un spital militar, dupa o scurta plimbare cu elicopterul de la Casa Alba, sambata seara, scrie The Guardian. Decizia președintelui de a purta o masca a aparut in condițiile in care infectprile au crescut la niveluri…