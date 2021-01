Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american care si-a incheiat miercuri mandatul, Donald Trump, l-a gratiat la finalul acestuia pe fostul sau avocat imobiliar, Albert Pirro, relateaza Reuters. Acesta a executat cu doua decenii in urma o pedeapsa de 11 luni de inchisoare pentru evaziune fiscala, scrie agerpres.ro.…

- Președintele actual al SUA, Donald Trump, a hotarit miercuri sa grațieze 73 de persoane, inclusiv pe fostul sau consilier Stephen Bannon, acuzat de frauda și delapidari de fonduri. Lista a fost distribuita de serviciul de presa al Casei Albe. Pentru inca 70 de persoane, președintele a decis sa atenueze…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a afirmat miercuri in fata sustinatorilor sai entuziasti ca nu-si va recunoaste "niciodata" infrangerea in scrutinul de la 3 noiembrie in fata democratului Joe Biden, afirmand din nou, fara sa prezinte vreo dovada, ca alegerile au fost insotite de fraude…

- Președintele american Donald Trump a acordat miercuri grațiere fostului sau șef de campanie Paul Manafort și fostului consilier Roger Stone, eliminand cele mai importante condamnari in cadrul anchetei electorale de lunga durata din Rusia, relateaza Reuters. Trump l-a grațiat și pe Charles Kushner, un…

- Presedintele în functie al SUA, Donald Trump, a criticat dur, joi, postul de televiziune Fox News, acuzându-l ca anul acesta a avut o atitudine diferita fata de scrutinul prezidential din 2016 si, potrivit unor surse de la Washington, vrea sa creeze un grup mediatic concurent, potrivit…

- Presedintele la final de mandat Donald Trump este dat invingator in statul Indiana din nordul SUA, potrivit canalelor de televiziune CNN si NBC, relateaza AFP. Reuters difuzeaza aceeasi informatie, citand Edison Research. Aceasta victorie anticipata i-ar asigura 11 electori.…