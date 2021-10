Stiri pe aceeasi tema

- Compania de familie a fostului presedinte american Donald Trump este in negocieri avansate cu firma investitii CGI Merchant Group pentru a-i vinde drepturile asupra unui hotel de lux din Washington, D.C., intr-o...

- Una dintre companiile farmaceutice care s-a implicat in lupta anti-covid, se afla in mijlocul unui scandal urias in Statele Unite. Vaccinul Moderna este unul dintre cele mai eficiente seruri de pe piata, potrivit specialistilor.

- CIA l-a demis pe seful filialei din Viena pentru raspunsul „inadecvat” fata de cazurile raportate privind misteriosul „sindrom Havana” in cadrul echipei sale si la ambasada, informeaza Washington Post, citata de AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Zeci de cazuri, atat in randul angajatilor CIA, cat si…

- Doua sticle goale de tequilla au fost descoperite intr-un avion care va funcționa ca Air Force One și il va transporta pe președintele SUA. Boeing a inceput o ancheta, potrivit The Wall Street Journal.

- Compania germana de echipament sportiv Adidas a anuntat ca a ajuns la un acord cu societatea americana Authentics Brands Group (ABG) pentru a vinde brand-ul sau Reebok contra sumei de 2,1 miliarde euro, relateaza L'Equipe.

- Liviu Dragnea a fost convocat luni la DNA, a anunțat Codrin Ștefanescu, unul dintre fidelii fostului lider PSD, duminica, intr-o postare pe Facebook. Liviu Dragnea, proaspat liberat condiționat din inchisoare, mai are doua dosare penale in derulare: dosarul vizitei in SUA in 2017, la inaugurarea lui…

- Celebrul „Șaman QAnon”, care a devenit emblema tentativei eșuate de insurecție a susținatorilor lui Donald Trump din 6 ianuarie, negociaza cu procurorii pentru o condamnare mai ușoara dupa ce a fost diagnosticat cu mai multe boli psihice, relateaza Reuters.