Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a obținut joi angajamentul aliaților Statelor Unite sa accelereze cadența pentru majorarea cheltuielilor militare, declarandu-se „foarte mulțumit” de rezultatele obținute dupa cele doua zile tensionate ale summitului NATO de la Bruxelles, scrie AFP. "Au acceptat sa plateasca și sa plateasca…

- Presedintele american Donald Trump, aflat in Europa pentru summit-ul NATO ce are loc zilele acestea la Bruxelles, are programata joi o vizita la Londra unde se va intalni cu regina Elizabeth a II-a si cu primul-ministru britanic Theresa May, informeaza Washington Post.

- Presedintele american Donald Trump se va intalni cu premierul britanic Theresa May si regina Elisabeta a II-a in cursul vizitei sale oficiale, saptamana viitoare, in Regatul Unit, a anuntat vineri Downing Street, insa el va evita Londra, unde-l asteapta manifestatii, relateaza AFP, informeaza news.ro.”Vizita…

- Presedintele american Donald Trump se va intalni cu premierul brtanic Theresa May si regina Elizabeta a II-a in cursul vizitei sale oficiale, saptamana viitoare, in Regatul Unit, insa el va evita Londra, unde-l asteapta manifestatii. El va sosi joi, de la summitul NATO, la Bruxelles, si va lua parte…

- Presedintele american Donald Trump se va intalni cu regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu prilejul vizitei de o zi pe care o va intreprinde luna viitoare in aceasta tara, a declarat miercuri ambasadorul SUA la Londra, Woody Johnson, la postul Sky News, informeaza Reuters si dpa. Trump urmeaza…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a parasit hotelul unde era cazat, indreptandu-se spre locul summitului istoric cu presedintele american, Donald Trump, transmit agentiile internationale de presa.UPDATE 05:10 Prima intrevedere privata intre presedintele american, Donald Trump, si liderul nord-coreean,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat joi ca i-a transmis o scrisoare presedintelui Coreii de Nord, Kim Jong Un, prin care il instiinteaza ca a decis sa anuleze summitul lor prevazut pentru 12 iunie in Singapore, anunta agentiile internationale de presa.El motiveaza decizia prin ”furia…

- Emmanuel Macron a denunțat naționalismul intr-un discurs in Congresul american. Președintele francez, aflat intr-o vizita de stat de trei zile in Statele Unite, a ținut, miercuri, un discurs in fața camerelor reunite ale Congresului american, citeaza Agerpres agențiile internaționale. In aplauzele membrilor…