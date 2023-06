Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a fost arestat. A pledat nevinovat pentru 37 de capete de acuzare! Donald Trump a avut ieri infațișare la tribunalul federal in procesul in care este pus sub 37 de capete de acuzare . Toate acestea cu privire la faptul ca ar fi pastrat ilegal documente clasificate de securitate naționala…

- Donald Trump a fost arestat, marți seara. Fostul președinte american a fost dus la tribunalul american Wilkie D Ferguson Jr din Miami, unde a fost pus sub acuzare pentru acuzații federale legate de documentele guvernamentale clasificate gasite la proprietatea sa din Florida. Trump, care risca inchisoare…

