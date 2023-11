Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in familia lui Donald Trump! Sora mai mare a fostului președinte a muritMaryanne Trump Barry, sora mai mare a fostului președinte SUA, Donald Trump, a murit la varsta de 86 de ani, a anunțat presa americana, citata de BBC, anunța Mediafax. Maryanne Trump Barry a fost gasita moarta luni…

- Echipajele de urgenta au raspuns unui apel privind o persoana in stop cardiac, au precizat sursele. Nu au existat semne de trauma sau alte suspiciuni.Departamentul de Politie din New York a declarat ca o femeie in varsta de 86 de ani a fost gasita inconstienta si fara reactie in interiorul dormitorului…

- Fostul președinte Donald Trump are mari probleme cu justiția in aceasta perioada. Din pacate, a mai venit inca una, și anume, sora fostului președinte a murit, iar acum Donald Trump este in doliu.

- Fostul președinte al Ungariei, Laszlo Solyom, care ar fi implinit 82 de ani in ianuarie, a murit duminica, noteaza Mediafax.Laszlo Solyom, fost președinte al Ungariei și primul președinte al Curții Constituționale, academician și profesor universitar, a murit duminica la varsta de 82 de ani, a informat…

- Fostul președinte american Donald Trump da impresia ca mizeaza atat de mult pe sondajele actuale incat nu crede ca ar trebui sa se mai straduiasca sa-și convinga alegatorii sau sa intre in dezbateri cu contracandidații sai, arata Politico intr-un editorial semnat de Jack Shafer.

- Cantarețul și compozitorul de muzica country Charlie Robison, care a inspirat generații de artiști, a murit fulgerator dupa ce a suferit un infarct. Artistul american a murit, duminica seara, la un spital din San Antonio dupa un stop cardiac. Avea 59 de ani. Anunțul a fost facut de soția sa, Kristen…

- Marin Ionica a fost si deputat, in legislatura 1990-1992, ales pe listele partidului FSN, condus de Ion Iliescu.Ionica a demisionat din funcția de deputat pe data de 4 mai 1992. In legislatura 1992-1996, Marin Ionica a fost ales deputat pe listele PD dar a demisionat pe data de 2 noiembrie 1992.Marin…

- Fotografia judiciara a fostului presedinte american Donald Trump, facuta in timpul scurtei sale sederi intr o inchisoare din Georgia, unde a fost inculpat pentru presiunile electorale din 2020, a fost data publicitatii joi seara, relateaza AFP citat de Agerpres.ro.Instantaneul istoric, in care miliardarul…