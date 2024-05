Angajații de la Senat și Camera Deputaților au protestat pe holurile instituției! Aceștia acuza ca majorarea salariilor cu 10% e insuficienta și cer indexari cu 25%. O asemenea suma ar dezechilibra complet bugetul de stat, se apara Guvernul. Guvernul mareste cu doar 10% Guvernul a adoptat, joi, ordonanta de urgenta care prevede majorari salariale cu […] The post Guvernul si i-a „pus in cap” pe angajatii de la Senat și Camera Deputaților. Oamenii au protestat pe holuri first appeared on Ziarul National .