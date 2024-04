Stiri pe aceeasi tema

- Dorel Șandor este considerat a fi unul dintre cei mai redutabili analiști și consultanți politic post-decembriști. Fostul președinte Emil Constantinescu a spus despre el ca e creatorul miturilor politice Stolojan și Basescu, scrie bihorjust.ro.Șandor a avut o mare experienta ampla in calitate de consultant…

- Doliu in Rusia: a murit PutinEvgheni Putin, varul președintelui rus Vladimir Putin, a murit la varsta de 91 de ani, relateaza IvanovoNews, potrivit Moscow Times. Publicația nu a specificat cauzele și circumstanțele decesului. Potrivit IvanovoNews, inmormantarea lui Evgheni Putin a avut loc duminica,…

- Dorel Șandor este considerat a fi unul dintre cei mai redutabili analiști și consultanți politic post-decembriști. Fostul președinte Emil Constantinescu a spus despre el ca e creatorul miturilor politice Stolojan și Basescu, scrie bihorjust.ro.Șandor a avut o mare experienta ampla in calitate de consultant…

- Sebastian Pinera a avut doua mandate, intre 2010 si 2014 si intre 2018 si 2022.Fostul consilier a declarat pentru Reuters ca Pinera nu a supravietuit accidentului, dar ca alte trei persoane aflate la bord au fost salvate.Surse guvernamentale citate de publicatia La Tercera au declarat ca patru persoane…

- Doliu la Gloria Baneasa si in fotbalul judetului Constanta, dupa ce s a stins din viata Nicolae Cabrancea, fost jucator la aceasta echipa, dar si presedinte al clubului.Familia Gloriei este mai saraca, dupa ce fostul nostru jucator si presedinte, Cabrancea Nicolae, a decedat la varsta de 74 de ani CS…

- Emil Barbu „Mac” Popescu, fost președinte la Sportul Studențesc, a murit. Profesorul Emil Barbu Popescu, nascut pe 15 septembrie 1938, a murit la 85 de ani, anunța LPF. El a condus clubul din Regie pana in 1996. A murit Emil „Mac” Popescu Acesta a fost nume important in istoria Sportului Studențesc.…

- Este doliu in familia lui Donald Trump. Soacra fostului președinte american s-a stins din viața la varsta de 78 de ani. Ce a transmis prima doamna a SUA dupa decesul mamei sale. Amalijia Knavs a lasat tristețe in spate dupa deces. Fostul lider american anunțase in urma cu ceva timp ca mama soției sale…

- Doliu in sportul romanesc, dupa ce s a stins din viata, la varsta de 85 de ani, Emil Barbu "Macldquo; Popescu, fost presedinte timp de 30 de ani al clubului Sportul Studentesc. Nascut la Fetesti, a absolvit in 1964 Scoala Tehnica Postliceala de Arhitectura din Bucuresti si in 1970 Institutul de Arhitectura…