Dupa doua saptamani de proces, Donald Trump a fost declarat, marți, vinovat ”de agresiune sexuala” privind-o pe fosta jurnalista E. Jean Carrol, transmit agențiile de presa. Cei noua jurati au stabilit ca Donald Trump nu se face vinovat de „viol”, asa cum fusese acuzat de E. Jean Carroll, au precizat mass-media americane, inclusiv New York Times si CNN. De asemenea, Curtea civila federala din Manhattan a decis ca fostul președinte al SUA trebuie sa achite aproximativ cinci milioane de dolari pentru agresiunea sexuala comisa intr-o cabina de proba a unui magazin de lux din New York, in primavara…