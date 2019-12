Donald Trump este mândru de bilanţul său. Preşedintele pleacă în vacanţă, în Florida Inainte sa plece in urmatoarele doua saptamani in luxosul sau club Mar-a-Lago, la malul marii, presedintele american a semnat, la baza militara Andrews, in Maryland, o mare lege bugetara care inglobeaza o sumedenie de decizii - de la politica familiala la marile orientari militare.



Aceasta lege prevede 12 saptamani de concediu parental platit pentru toti functionarii federali, o crestere cu 3.1% a salariilor membrilor fortelor armate - cea mai mare crestere de un deceniu -, cresterea varstei legale in vederea cumpararii de tutun la 21 de ani si infiintarea ”Fortei spatiului”.



Aceasta…

Sursa articol si foto: rtv.net

