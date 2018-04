Presedintele american Donald Trump a salutat sambata o ''lovitura perfect executata'' si a multumit aliatilor francez si britanic pentru ''misiunea indeplinita'' in Siria, transmit Reuters, dpa si AFP.



''O lovitura perfect executata noaptea trecuta. Le multumesc Frantei si Marii Britanii pentru intelepciunea lor si puterea Armatei lor excelente. Nu ar fi putut fi un rezultat mai bun. Misiune Indeplinita!'', a scris presedintele Trump pe Twitter.



''Atat de mandru de marea noastra armata care va fi in curand', datorita 'miliardelor de dolari' suplimentare deblocate sub administratia…