- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat sambata Teheranul ca Statele Unite au identificat 52 de situri in Iran si le vor lovi "foarte rapid si foarte dur" daca Republica Islamica ataca personal sau obiective americane, noteaza AFP. Unele din aceste situri iraniene "sunt de nivel…

- Germania anunta ca asasinarea generalului iranian Qassem Soleimani in Irak de catre fortele americane reprezinta o reactie la provocarile militare ale Iranului. "Actiunea americana a fost o reactie la o serie de provocari militare pentru care este responsabil Iranul", a declarat un purtator…

- Pentagonul anunta uciderea unui lider militar iranian în urma atacurilor aeriene la Bagdad, anunta CNN. Generalul Qasem Soleimani, un important comandant militar, a fost ucis ”într-o actiune defensiva decisiva menita sa protejeze personalul american din strainatate”…

- Liderul suprem al Republicii Islamice Iran, ayatollahul Ali Khamenei, a "condamnat cu fermitate ostilitatea" Statelor Unite, dupa atacurile aeriene americane care au vizat duminica o forta pro-iraniana in Irak, relateaza AFP. "Guvernul, natiunea iraniana si eu condamnam cu tarie ostilitatea…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a facut vineri apel Japoniei, în cadrul unei discuții cu premierul japonez Shinzo Abe, sa mențina acordul nuclear semnat în anul 2015, relateaza site-ul agenției Reuters. Rouhani, care a devenit primul lider iranian care viziteaza Japonia în…

- "Atat de ridicol. Greta trebuie sa lucreze la problema ei de gestionare a furiei, apoi sa mearga la un film bun cu o prietena! Chill Greta, Chill!", a postat Donald Trump, pe Twitter. Reactia presedintelui american vine dupa ce revista Time a desemnata pe adolescenta care militeaza pentru…

- Elizabeth Warren, una dintre favoritele la alegerile primare democrate din Statele Unite, i-a promis lui Bill Gates ca nu va plati impozite de 100 de miliarde de dolari daca va ajunge la putere și i-a pus la dispoziție un calculator (de taxe) pentru miliardari, scrie AFP.Taxarea marilor averi…

Statele Unite vor impune sancțiuni Turciei in cazul in care forțele Ankarei reiau ofensiva impotriva milițiilor kurde care se retrag din zona de securitate aflata in nordul Siriei, susține președintele american Donald Trump, potrivit MEDIAFAX.