Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Donald Trump a fost condamnat joi de un tribunal din New York la plata a doua milioane de dolari reprezentand daune-interese pentru folosirea fundatiei sale ca instrument politic in cadrul unui acord amiabil, relateaza AFP. Procurorul statului New York a atacat fundatia…

- Presedintele american Donald Trump a validat un ajutor in valoare de 4,5 milioane de dolari acordat Castilor Albe, salvatori din cadrul Apararii Civile Siriene care opereaza in zone aflate sub controlul rebelilor ce se opun regimului sirian al lui Bashar al-Assad, a anuntat Casa Alba.

- Presedintele Hondurasului, Juan Orlando Hernandez, a primit milioane de dolari de la traficanti de droguri, inclusiv de la Joaquin Guzman "El Chapo", sustine procuratura din New York, relateaza joi Reuters si AFP potrivit Agerpres. Procurorul adjunct Jason Richman a afirmat miercuri, in deschiderea…

- Presedintele american Donald Trump a semnat luni, la New York, un acord de cooperare in domeniul militar cu omologul sau polonez Andrzej Duda, ceea ce va conduce la cresterea numarului de trupe americane pe teritoriul statului central european, informeaza dpa. "Este de asteptat o crestere cu aproximativ…

- Iranul pare "sa avanseze treptat" spre o situație ce va permite inițierea de tratative cu Washingtonul, a declarat vineri Mark Esper, secretarul american al Apararii, la puțin timp dupa ce președintele SUA, Donald Trump, a semnalat ca este pregatit sa se întâlneasca cu omologul…

- Donald Trump ar putea bloca un ajutor militar in valoare de 250 de milioane de dolari destinat Ucrainei. Banii destinați luptei cu separatiștii ar putea fi direcționați spre alte destinații. Doi oficiali de rang inalt din cadrul Administratiei de la Washington au declarat pentru Reuters ca ”Presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca doreste o ''ancheta completa'' cu privire la circumstantele mortii miliardarului Jeffrey Epstein, care a fost gasit decedat sambata intr-o inchisoare federala din New York.