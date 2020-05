Donald Trump cataloghează drept ORGANIZAŢIE TERORISTĂ unii protestari din SUA. Ce înseamnă ANTIFA Cei de la ANTIFA sunt protestatarii imbracați in negru, care saluta cu pumnul ridicat in aer. Ei sunt acuzați ca au produs stricaciuni majore, incendii și violențe. "Acest violențe sunt conduse de Antifa", a declarat duminica consilierul pentru securitate naționala, Robert O'Brien la CNN. "Au facut-o la Seattle. Au facut-o in Portland. Au facut-o la Berkeley. Aceasta este o organizație distructiva a radicalilor - nici macar nu știu daca vrem sa-i numim de stanga. Oricare ar fi, ei sunt "militanți care intra și ard orașele noastre și vom ajunge la conducerea ei. " Trump continua… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

