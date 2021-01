Stiri pe aceeasi tema

- Grupul bancar german Deutsche Bank nu va mai face afaceri in viitor cu presedintele SUA, Donald Trump, sau companiile sale, in urma asaltului asupra Capitoliului dat de sustinatorii lui Trump in data de 6 ianuarie, informeaza Bloomberg citand o sursa din apropierea acestui dosar, scrie agerpres.ro.…

- Presedintele ales al SUA Joe Biden a afirmat vineri ca este responsabilitatea Congresului de a deschide sau nu o procedura de destituire a presedintelui in exercitiu Donald Trump, cu 12 zile inainte de incheierea mandatului acestuia, asa cum au cerut numerosi congresmeni democrati dupa violentele de…

- Presedintele ales al SUA Joe Biden a declarat joi ca este convins ca manifestanti antirasisti ar fi fost tratati „foarte diferit”, in comparatie cu modul in care au fost tratati sustinatori ai presedintelui in exercitiu Donald Trump care au provocat haos la Washington. „Daca aceasta ar fi fost o manifestare…

- Asaltul de miercuri asupra Capitoliului, sediul Congresului SUA, de catre susținatorii lui Donald Trump, a generat 23,5 milioane de mesaje pe Twitter, adica, in medie, 430 de mesaje pe secunda, informeaza G4Media, care citeaza publicația franceza Le Figaro. Evenimentula produs de 2,5 ori mai multe mesaje…

- George W Bush a condamnat violența de la Capitoliul SUA, descriind evenimentele zilei drept o „insurecție” și criticând „comportamentul nesabuit” al unor parlamentari din ziua alegerilor, potrivit The Guardian.„Laura și cu mine ne uitam cu consternare la scenele…