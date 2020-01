Stiri pe aceeasi tema

- "In mod sigur, raspunsul sigur va fi militar și impotriva unor obiective militare", a declarat Dehghan intr-un interviu in exclusivitate pentru CNN. Fost ministru al apararii, Dehghan, care este principalul consilier militar al ayatollahului Ali Khamenei, a mai afirmat ca "America a fost cea…

- Președintele Donald Trump a declarat sambata ca Statele Unite vizeaza atacarea a 52 de obiective iraniene daca Iranul va lovi personal sau ținte americane in urma atacului in care a fost ucis generalul iranian Qassem Soleimani, relateaza Agerpres. Liderul de la Casa Alba a avertizat Teheranul ca SUA…

- Statele Unite și aliații sai au suspendat pregatirea forțelor irakiene din cauza amenințarii crescute cu care se confrunta, dupa ce in urma unui atac aerian american din Bagdad a fost ucis vineri un general iranian de rang inalt, a anuntat armata germana intr-o scrisoare, potrivit Reuters.Citește…

- Statele Unite vor trimite inca aproximativ 3.000 3.500 de militari in Orientul Mijlociu, ca urmare a amenintarilor sporite la adresa trupelor americane din zona in urma uciderii generalului iranian Qassem Soleimani, au declarat vineri oficiali de la Washington, in timp ce secretarul american al apararii,…

- Ghidul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, s-a angajat vineri sa "razbune" moartea influentului general iranian Qassem Soleimani, ucis mai devreme intr-un raid american la Bagdad, si a decretat trei zile de doliu national in tara sa, informeaza AFP si Reuters. "Martiriul este recompensa pentru…

- Presedintia Statelor Unite a condamnat, vineri seara, atacul comis in centrul orasului Londra, anuntand sustinere pentru Marea Britanie, informeaza site-ul agentiei Reuters, potrivit MEDIAFAX."Presedintele Donald Trump a fost informat despre atacul comis pe Podul Londrei si monitorizeaza situatia",…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut duminica liderului nord-coreean Kim Jong Un ”sa actioneze rapid” pentru a ajunge la un acord cu Statele Unite, intr-un tweet prin care a reactionat la criticile Coreii de Nord la adresa fostului vicepresedinte Joe Biden, posibilul sau rival democrat in alegerile…

- Statele Unite au efectuat o operatiune cibernetica secreta in Iran, in urma atacurilor care au avut loc pe 14 septembrie impotriva instalatiilor petroliere din Arabia Saudita, atribuite de Washington si Riad regimului de la Teheran, au declarat pentru Reuters doi oficiali americani, conform news.ro.Oficialii…