Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a anunțat, luni, pe Twitter, ca l-a demis pe secretarul Apararii, Mark Esper. Acesta va fi inlocuit de Christopher Miller, in prezent directorul Agenției Naționale Antiterorism, relateaza CNN.

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat luni demiterea șefului Pentagonului, Mark Esper, transmite The New York Times. Mark Esper a intrat in dizgrația președintelui Trump inca din iunie, dupa ce a declarat ca nu e de acord cu acesta, care a cerut folosirea forțelor armate pentru a inabuși…

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, a anuntat luni ca l-a demis pe ministrul apararii, Mark Esper, transmit Reuters si AFP.'Mark Esper este demis', a scris Trump pe Twitter. 'Sunt incantat sa anunt ca Christopher C. Miller, foarte respectatul Director al Centrului National…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat astazi ci l-a demis pe șeful Pentagonului, Mark Esper. Acesta va fi inlocuit cu directorul Centrului național pentru contraterorism, Christopher Miller, transmite AFP, citata de hotnews . „Chris va face o supermunca! Mark Esper este demis. Ii mulțumesc…

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, a anuntat luni ca l-a demis pe ministrul apararii, Mark Esper, transmit Reuters si AFP. 'Mark Esper este demis', a scris Trump pe Twitter. ...Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service.—…

- CHIȘINAU, 5 nov – Sputnik. Pe site-ul lansat de Joe Biden exista deocamdata un singur comunicat, dar și fotografia liderului democrat pe un fundal albastru, scrie РИА Новости. © AP Photo / Koji SasaharaAlegeri prezidențiale in SUA: Ultimele vești – razboi total! ”Crizele cu care se confrunta…

- Reteaua de social media Twitter si-a avertizat miercuri utilizatorii cu privire la mesajul postat pe platforma de presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, in care liderul de la Casa Alba si-a acuzat rivalii democrati ca incearca sa fure alegerile, al caror rezultat este in continuare…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat pe Twitter „inca un act de terorism josnic” comis la Viena, in urma caruia cel puțin trei civili au fost uciși, in timp ce alte 15 persoane, printre care și un ofițer de poliție, au fost ranite. Atacatorul islamist a fost ucis de poliție. Our prayers are…