- Raze ultraviolete (UV) pentru dezinfectarea autobuzelor si a ascensoarelor: aceasta este metoda high-tech si ultra-rapida utilizata in China pentru a elimina orice potentiala urma a noului coronavirus, relateaza vineri AFP.In fata epidemiei de Covid-19, care a facut deja peste 3.100 de decese…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, va decreta vineri starea de urgenta nationala din cauza epidemiei provocate de coronavirus, afirma surse ale agentiei Bloomberg, preluata de Reuters.Casa Alba nu a reactionat imediat la solicitarea de a comenta stirea. Citește și: Traian Basescu…

- Trebuie sa recunoastem ca Romania este in haos. De la o ora la alta, situatia in tara noastra se modifica privind raspandirea cu repeziciune a temutului coronavirus. In spialele din tara, fie ca vorbim de cele din judete, fie ca vorbim de spitalele din Bucuresti, este un haos total si asta datorita…

- Un individ inarmat a deschis focul intr-o piata ambulanta din Houston, duminica, ranind sapte persoane intr-o zona cunoscuta pentru comunitatea sa hispanica. Un suspect a fost retinut de politie, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.„Nimeni nu este ranit grav”, a declarat seriful comitatului…

- Statele Unite colaboreaza foarte stans cu China in lupta impotriva epidemiei noului coronavirus chinez, anunta presedintele american Donald Trump, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Citește și: Avertizare METEO de ULTIMA ORA - Sunt vizate 27 de județe din Romania ”Noi lucram foarte…

- Actiunile de pe Wall Street au inversat joi declinul din timpul tranzactiilor si au inchis in crestere, dupa anuntul organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) referitor la declararea urgentei globale legata de epidemia provocata de noul coronavirus din China, in timp ce profiturile raportate de companii…

- Capitalizarea bursiera a Alphabet Inc, compania-mama a Google, a depasit joi pentru prima data pragul de 1.000 de miliarde de dolari, singurele companii care au reusit pana acum aceasta performanta fiind Apple, Amazon și Microsoft, transmite Reuters.Indicii bursieri principali de la New York…

