Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a salutat vineri intalnirea dintre liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele sud-coreean Moon Jae-in, recunoscand acest summit istoric chiar daca a exprimat dubii cu privire la cat de mult ar putea dura diplomatia pozitiva, informeaza Reuters, AFP si dpa.…

- Dupa ce a spus despre Kim Jong-Un ca este un om "foarte onorabil", Donald Trump sugereaza ca intrevederea cu liderul nord-coreean ar putea fi ANULATA. "Tot ce va pot spune acum este ca ei (nord-coreenii - n.red.) vor sa ne intalnim", a subliniat liderul de la Casa Alba.Marti seara, Donald…

- Coreea de Sud si SUA vor organiza un summit, cel mai probabil, la jumatatea lunii mai, conform unui oficial sud-coreean din administratia presedintelui Moon, scrie Reuters.Oficialul a vorbit sub conditia anonimatului, inaintea unui summit separat dintre Coreea de Nord si SUA. Presedintele…

- Coreea de Nord si-a abandonat vechea cerere ca Statele Unite sa-si retraga fortele stationate in Coreea de Sud in schimbul dezarmarii nucleare, potrivit presedintelui sud-coreean Moon Jae-in. Aproximativ 28.000 de militari americani sunt stationati in Coreea de Sud, o prezenta care-l nemultumeste…

- Coreea de Nord a acceptat principiul "denuclearizarii complete" in schimbul unor garantii de securitate, anunta presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-In. "Coreea de Nord exprima dorinta denuclearizarii totale. Liderii nord-coreeni nu stabilesc nicio conditie inacceptabila pentru Statele Unite,…

- Un summit trilateral intre liderii celor doua Corei și presedintele Statelor Unite ar putea avea loc in acest an an. Declarația a fost facuta de liderul de la Seul, Moon Jae-In.Oficialul are planificata luna viitoare o intrevedere cu președintele Nordului, Kim Jong Un.

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a apreciat miercuri ca este posibil un summit trilateral cu Coreea de Nord si Statele Unite, la care sa participe alaturi de liderul de la Phenian, Kim Jong Un, si de presedintele american Donald Trump, informeaza Reuters. Deocamdata, Moon planifica…

- "Presedintele nu va avea intalnirea fara a vedea ca in Coreea de Nord au loc pasi concreti si actiuni concrete, astfel incat presedintele sa obtina ceva", a declarat Sanders presei, fara a preciza la ce masuri se refera.Un oficial de la Casa Alba, a carui identitate nu este dezvaluita de…