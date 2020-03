Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump l-a desemnat pe vice-premierul Mike Pence sa coordoneze lupta contra coronavirusului in Statele Unite, anunta AFP, conform news.ro."Il numesc pe Mike Pence responsabil" a fost raspunsul american in fata epidemiei, a spus Trump, adaugand ca Pence va lucra…

- Riscul de raspandire a noului coronavirus in Statele Unite ar putea ''evolua rapid'', a avertizat miercuri secretarul american pentru Sanatate, Alex Azar, la scurt timp dupa ce presedintele Donald Trump a vorbit despre un risc ''foarte scazut'', relateaza AFP. "Nivelul…

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa efectueze o vizita in India in perioada 24-25 februarie, la New Delhi si in statul Gujarat, de unde este originar premierul indian Narendra Modi, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Intr-un apel telefonic, in weekend, presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a cerut marti, in cadrul discursului sau privind starea Uniunii, finantarea necesara pentru ca Statele Unite ale Americii sa devina prima tara care ajunge pe planeta Marte, relateaza DPA. "America va fi prima natiune care isi va infige steagul pe Marte", a spus presedintele…

- Casa Alba a anuntat ca președintele Donald Trump va deveni primul președinte care va participa la adunarea anuala anti-avort din Washington, numita March for Life. Trump a facut o prioritate ca toti conservatorii sociali sa imbratiseze o atitudine corecta in problema avortului. In anii trecuți, el i-a…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat marti seara ca va face o declaratie miercuri dimineata dupa loviturile iraniene asupra unor baze militare din Irak unde stationeaza soldati americani, noteaza AFP. "Evaluarea pagubelor si victimelor este in curs. Pana in prezent, totul…