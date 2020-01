Donald Trump află dacă va fi inculpat Presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor Nancy Pelosi se intalneste marti cu colegii sai in vederea trimiterii in Senat a actului inculparii lui Donald Trump, semnaland astfel iminenta procesului in vederea destituirii presedintelui american, relateaza AFP. Aleasa din California a lansat marti discutii - cu usile inchise - cu membrii majoritatii democrate, pentru a stabili modalitatile si calendarul acestei proceduri istorice. Presa americana scrie, citand surse din cadrul partidului, ca Pelosi i-a anuntat pe congresmeni ca un vot urmeaza sa aiba loc miercuri, in sesiune plenara,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Sefa democratilor din Congresul american, Nancy Pelosi, a dat vineri unda verde trimiterii actului de acuzare a presedintelui Donald Trump in Senat, esential pentru deschiderea procesului de destituire a acestuia, cerand un vot pentru autorizarea sa "saptamana viitoare", relateaza AFP.Democratii…

- Democratii si republicanii au pareri diferite cu privire la punerea sub acuzare, la 18 decembrie, a presedintelui american Donald Trump, de catre majoritatea democrata din Camera Reprezentantilor. Trunp este acuzat pentru "abuz de putere" si "impiedicarea bunei activitati a Congresului" in dosarul…

- Sefa democratilor din Congresul american, Nancy Pelosi, a dat vineri unda verde trimiterii actului de acuzare a presedintelui Donald Trump in Senat, esential pentru deschiderea procesului de destituire a acestuia, cerand un vot pentru autorizarea sa "saptamana viitoare", relateaza AFP. Democratii si…

- Șefa democratilor în Congresul american, Nancy Pelosi, și-a dat vineri acordul pentru trimiterea la Senat a actului de acuzare împotriva președintelui Donald Trump, esential pentru lansarea procesului de destituire, cerând un vot „saptamâna viitoare”, relateaza AFP.Republicanii…

- Congresmenii din SUA, care vor decide soarta președintelui Donald Trump, au parasit vineri Washingtonul pentru vacanța de iarna, fara sa ajunga la vreun acord asupra procesului din Senat, potrivit Reuters. Donald Trump are puține șanse sa fie condamnat și demis de un Senat controlat de republicani,…

- 70% dintre americani cred ca președintele Donald Trump a greșit facând presiune asupra liderului Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru a desfașura o ancheta asupra oponentului sau Joe Biden și a fiului acestuia, potrivit unui nou sondaj de opinie, și peste jumatate dintre respondenți cred acum…

- Presedintele Statelor Unite este suspectat de abuz de putere facand presiuni asupra guvernului ucrainean pentru a ancheta in legatura cu Hunter Biden, precum si a tatalui acestuia, potential adversar al lui Donald Trump in alegerile prezidentiale din 2020. Democratii, majoritari in Camera…

- Camera Reprezentantilor a votat, joi, o rezoluție care stabilește urmatorii pași ai procedurii de punere sub acuzare și destituire a președintelui american, Donald Trump, anunța CNN. Camera Reprezentanților a adoptat cu 232 de voturi pentru si 196 impotriva rezoluția care reprezinta inceputul unei noi…