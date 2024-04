Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump, a anuntat o suma de doua ori mai mare: peste 50,5 milioane de dolari, stransi in cadrul serii de donatii organizate la Palm Beach, nu departe de Mar-a-Lago, resedinta de lux a candidatului republican.Este o suma care o face pe cea stransa de Joe Biden la New York sa para "fara speranta"…

- Donald Trump organizeaza sambata seara o uriasa colectare de fonduri in Florida, un nou episod crucial al luptei pentru donatii mari intre magnatul republican si democratul Joe Biden in cursa din acest an pentru fotoliul de Casa Alba, scrie AFP, potrivit Agerpres.In viata electorala americana, banii,…

- Fostul presedinte trebuie fie sa plateasca suma din propriul buzunar, fie sa depuna o garantie pentru a evita confiscarea proprietatilor de catre stat, in timp ce face apel impotriva verdictului din 16 februarie al judecatorului Arthur Engoron impotriva lui, pentru supraevaluarea valoriii proprietatilor…

- Fostul președinte american Donald Trump nu poate depune o garantie completa in timp ce face apel la o hotarare privind plata a 454,2 milioane de dolari, pe care un judecator a impus-o in cazul de frauda civila din statul New York si doreste, in schimb, sa ofere o garantie de 100 de milioane de dolari,…

- Romanca Jenica Paulson a fost timp de 22 de ani soția investitorului miliardar, John Paulson. Cei doi sunt acum in proces de divorț, iar femeia l-a dat in judecata pe acesta pe motiv ca barbatul ascunde miliarde de dolari in procesul de separare. Mai mult, i-a cerut in instanța fostului soț un miliard…