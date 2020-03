Donald Trump a fost testat de coronavirus. Președintele SUA a anunţat noi restricţii pentru americani Donald Trump a dezvaluit ca a fost testat, dupa ce saptamana trecuta s-a intalnit in Florida cu un oficial al Guvernului brazilian, care mai tarziu a fost depistat pozitiv. Medicul presedintelui, Sean Conley, a transmis intr-un comunicat, sambata seara, ca rezultatul testului este negativn. Fiica lui Donald Trump, Ivanka, s-a plasat vineri in autoizolare dupa ce s-a intalnit cu un politician australian, care, mai tarziu, s-a dovedit infectat cu COVID-19. „Este un obicei. Oamenii vin spre mine, ei dau mana, este un fel de reflex natural. Strangerea de maini nu este cel mai bun lucru… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

