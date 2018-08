Donald Trump a declarat stare de catastrofa naturala in California si a dispus deblocarea unui ajutor federal in lupta impotriva incendiilor ce devasteaza acest stat situat in sudul Statelor Unite, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP.

Presedintele american a dispus ”un ajutor federal care sa suplimenteze eforturile statului, instantelor tribale si locale, in zone afectate de incendii si rafale puternice de vant care au inceput pe 23 iulie 2018 si care continua”, precizeaza Casa Alba intr-un comunicat, scrie news.ro.

