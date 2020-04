"OMS chiar a dat-o in bara. Dintr-un anumit motiv; o organizatie finantata in mare parte de SUA a fost totusi foarte mult de partea Chinei. Vom analiza asta mai bine. Din fericire, am respins din timp sfatul lor de a pastra deschise frontierele cu China. De ce ne-au facut o astfel de recomandare gresita?", a scris Trump pe Twitter.

OMS nu a comentat informatia la solicitarea Reuters.

La 31 ianuarie, OMS a sfatuit tarile sa pastreze deschise granitele in ciuda epidemiei, precizand ca fiecare stat are dreptul de a lua masuri pentru protejarea propriilor cetateni. In aceeasi…