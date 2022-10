„Don Pasquale”, în deschiderea stagiunii la Opera Craiova Opera Romana Craiova deschide stagiunea 2022-2023 cu spectacolul „Don Pasquale”, sambata, 15 octombrie 2022, incepand cu ora 19.00, in sala Cercului Militar Craiova. Punerea in scena in regia Arabelei Tanase, cu o scenografie de Rasvan Draganescu, scoate in evidența virtuozitatea compozitorului și a libretiștilor in construirea caracterelor și a situațiilor comice. Atat paginile muzicale memorabile compuse de Gaetano Donizetti, cat și libretul savuros scris de Michele Accursi și Giovanni Ruffini fac din „Don Pasquale” una dintre cele mai indragite opere bufe din istoria muzicii. Invitați apreciați… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

