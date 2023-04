Stiri pe aceeasi tema

- Un accident produs in centrul Capitalei de un șofer care sufera de epilepsie redeschide discuția despre afecțiunile incompatibile cu permisul de conducere. In acest caz nu au fost victime. Specialiștii spun ca astfel de accidente ar putea fi evitate daca s-ar face verificari riguroase.

- Un barbat de 36 de ani, care se deplasa calare pe marginea drumului, intre Huedin și Calata, a fost accidentat mortal joi seara. Acesta a fost lovit mai intai de o mașina care circula din spatele sau, dupa care a fost proiectat pe contrasens unde a fost lovit de un alt autoturism. Accidentul s-a produs…

- Trenurile de marfa merg cu viteza melcului in Romania, informatie de care ne amintim in contextul in care un accelerat a ajuns din urma un marfar si l-a lovit cu putere. Un incident petrecut in urma cu putina vreme ne amintelte cat de precara este infrastructura de transport din Romania. Consiliul Concurentei…

- Un șofer din Ciceu Mihaiești a provocat un accident, soldat cu pagube materiale, pe strada Unirii din Aiud. Din primele cercetari, a rezultat ca un barbat de 42 de ani, din comuna Ciceu Mihaiești, județul Bistrița – Nasaud, in timp ce conducea un autoturism, nu a pastrat o distanța laterala suficienta…

- Urmarire ca in filme pe strazile din Timisoara. Un sofer drogat si fara permis de conducere a lovit sapte masini in timp ce fugea de politie. In cele din urma, individul, in varsta de 38 de ani, a fost retinut.

- Acțiune a poliției, miercuri, pe Calea Circumvalațiunii din Timișoara. Oamenii legii au urmarit un șofer in varsta de 38 de ani care nu a oprit la semnale. Barbatul a lovit mai multe mașini parcate in incercarea de a scapa de polițiști insa aceștia au reușit sa il prinda și sa il imobilizeze.

- Cu doar cateva minute in urma, la ora 14.30, a avut loc un accident pe raza localitații Semlac. Din nefericire, un barbat in varsta de... The post Barbat in varsta de 50 de ani, lovit de mașina la Semlac appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Un barbat din Suceava, externat din spital dupa ce a fost lovit de o masina, a fost victima unui alt accident, produs in aceeasi zi. Barbatul a ajuns in coma la Spitalul Județean de Urgențe „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Citește și: Un consumator de droguri a ajuns la Urgențe de 64 de ori in […]