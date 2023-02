Stiri pe aceeasi tema

- Joi ora 09:58, o patrula din cadrul Poliției Municipiului Suceava a oprit pentru control la intersectia strazii Universitatii cu bulevardul 1 Mai din localitate, autoturismul cu numar de inmatriculare provizoriu, condus de un barbat din comuna Șcheia. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au…

- In data de 5 februarie in jurul orelor 21.34, patrula de siguranța publica din cardul Biroului Ordine Publica – Poliția Municipiului Suceava, in timp ce efectua serviciul de patrulare in zona centrala a municipiului Suceava, a oprit pentru control un autoturism cu numere de inmatriculare provizorii.…

- O femeie, in varsta de 41 de ani, din județul Arad a fost prinsa conducand cu viteza de 131 km/h in localitate, cu 81 de km/h peste viteza legala. Astfel, i-a fost suspendat permisul de conducere pentru patru luni.

- In noaptea de 14/15.01.2023, ora 00.00, echipajul de politie rutiera din cadrul Compartimentului Rutier Gura Humorului in timp ce actiona pentru identificarea conducatorilor auto care conduc autovehicule in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice pe raza localitații Negrileasa,…

- O patrula din cadrul Poliției Municipiului Suceava a oprit pentru control pe strada Grigore Alexandru Ghica din localitate, autoturismul condus de un localnic de 35 de ani. In urma verificarilor efectuate de polițiști in bazele de date, s-a constatat faptul ca placuțele cu numarul de inmatriculare provizoriu…

- Marți seara in timp ce conducea autoturismul pe raza localitații Adancata, un barbat din comuna Zamostea a intrat in coliziune cu autoturismul condus in fața sa de un localnic de 23 de ani. Din evenimentul rutier a rezultat ranirea conducatorului auto de 23 de ani, care a fost transportat cu ambulanța…

- La data de 1 decembrie politiștii din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Darmanești au actionat pe drumurile publice de pe raza Sectiei 5 Politie Rurala Darmanești, pentru creșterea gradului de siguranta rutiera. Astfel in jurul orei 01:50 pe drumul judetean 178 de pe raza satului Comanești, politiștii…