- Echipa de fotbal CS Minaur se califica in 16-imile Cupei Romaniei dupa ce a reușit astazi, 8 septembrie, o victorie la limita impotriva echipei Unirea Dej. Golul baimarenilor a fost dat de Stanciu in a doua repriza. Pentru Minaur a fost și o revanșa in fața echipei din Dej, Unirea Dej eliminandu-ne…

- Primarul Dominic Fritz a transmis Casei Județene de Asigurari de Sanatate documente impreuna cu solicitarea de a realiza un control de fond, dupa ce numarul de concedii medicale realizate de funcționarii Primariei Timișoara in perioada ianuarie – august 2021 a crescut cu 225 fața de aceeași perioada…

- Fostul international elvetian Murat Yakin, in varsta de 46 de ani, a fost numit luni in functia de selectioner al echipei nationale de fotbal a Elvetiei, inlocuindu-l pe Vladimir Petkovic, care a condus-o pe "Nati" pana in sferturile de finala la EURO 2020, informeaza AFP. "Murat Yakin a semnat,…

- Valeri Karpin este noul selecționer al echipei naționalei de fotbal a Rusiei. Tehnicianul de 52 de ani a semnat un contract cu forul de profil, valabil pana la sfarșitul acestui an, dar cu posibilitatea de prelungire. In același timp, Karpin va continua sa antreneze gruparea FC Rostov.

- Federația Romana de Fotbal a modificat protocolul medical pentru desfașurarea competițiilor, in conformitate cu noile reglementari intrate in vigoare prin Hotararea Consiliului Național pentru Situații de...

- Președintele italian, Sergio Mattarella, le-a conferit tuturor jucatorilor și membrilor staffului echipei naționale de fotbal Ordine de merit al Republicii Italiene de diferite grade pentru victoria obținuta in Campionatul European de fotbal. Acest lucru a fost relatat de Serviciul de presa al Palatului…

- Derularea marilor campionate de fotbal, cum este și EURO 2020, duce la creșterea interesului pentru pariuri sportive. Cum nu intotdeauna ai timpul sau dispoziția necesare pentru a merge la o agenție stradala, cel mai simplu și practic este sa apelezi la pariuri sportive pe fotbal online . Crearea unui…

- Robert Moreno, fost selectioner al echipei de fotbal a Spaniei si fost antrenor al lui AS Monaco, a preluat banca tehnica a formatiei Granada pentru urmatoarele doua sezoane, a anuntat, vineri, clubul andaluz intr-un comunicat dat publicitatii, citat de AFP. Promovata in Primera Division…