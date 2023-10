Stiri pe aceeasi tema

- Organizația PSD Timiș are un nou și vechi, in același timp, lider. Deputatul Alfred Simonis a fost ales, sambata, in cadrul Conferinței Județene de Alegeri a PSD Timiș, care a avut loc la Timișoara Convention Center, in fruntea organizației pentru urmatorii patru ani. Echipa de conducere mai este formata…

- Avocatul Traian Andronachi a fost ales vineri in funcția de președinte al organizației municipale a PSD Radauți. Intr-o atmosfera electrizanta, cu oameni care nu au avut loc in sala unde a avut loc Conferința de Alegeri a conducerii organizației municipale, lucrurile s-au derulat cu mare fast. La ...

- Americanul David Haggerty a fost reales, duminica, in functia de presedinte al Federatiei Internationale de tenis (ITF), pentru un mandat de patru ani, la Adunarea Generala a organizatiei, desfasurata la Cancun (Mexic), transmite DPA, potrivit Agerpres.Haggerty, care a castigat cu 318 la 118 voturi…

- Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a anuntat vineri, la Scoala de Vara a Organizatiei Femeilor Liberale (OFL), ca de scorul pe care il va obtine PNL la toate rundele de alegeri de anul viitor depinde viitorul partidului. El a transmis ca in aceasta toamna fiecare filiala va primi un target pe care…

- Lordul Sebastian Coe a fost reales in functia de presedinte al Federatiei internationale de atletism (World Athletics), pentru al treilea si ultimul sau mandat de patru ani, joi la Budapesta, in cadrul celui de-al 54-lea Congres al acestei organizatii, informeaza EFE, potrivit Agerpres.Sebastian…

- Cererile pe care fostul presedinte Donald Trump i le-a adresat fostului vicepresedinte Mike Pence, in sensul modificarii rezultatelor scrutinului prezidential din 2020, au avut caracter de "aspiratie", afirma John Lauro, unul dintre avocatii fostului lider de la Casa Alba. Practic, avocații incearca…

- Constantin „Telu” Stancu, presedinte executiv al CS Mioveni, a anuntat azi ca se retrage din functie. Anuntul a fost facut in conferinta de presa de prezentare a noului staff tehnic al echipei. Citește și: Un polițist de la IPJ Argeș are probleme cu integritatea. ANI l-a gasit incompatibil Acesta renunța…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) are un director. Candidatura lui Alexandru Ursu a fost aprobata joi, 13 iulie, de Legislativ. Proiectul a fost votat de 53 de deputați. Alexandru Ursu a devenit caștigator al concursului public, acumuland punctajul maxim printre toți candidații…