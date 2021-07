Stiri pe aceeasi tema

- „Revoluția bunei guvernari merge mai departe”, scrie Dan Barna, dupa ce moțiunea de cenzura impotriva Guvernului a picat: „Nimeni nu mai vrea sa faca parte din istoria pe care o construiește PSD. E plina de necazuri, saracie și ipocriți”, anunța Mediafax. „Spre deosebire de semnatarii exercițiului…

- Autoritațile din Timiș si Timisoara solicita Guvernului sa ridice interdicția de funcționare a targurilor, balciurilor și talciocurilor. Prefectul Zoltan Nemeth, presedintele CJ Timis, Alin Nica, si primarul Timisoarei, Dominic Fritz, au semnat o scrisoare in acest sens, pe care au trimis-o Guvernului.…

- O comisie alcatuita din Kovacs Emoke, manager la filarmonica de stat „Dinu Lipatti” din Satu Mare, Ioan-Dragoș Dimitriu, manager la filarmonica Brașov și Razvan Stana, consilier local și președinte al comisiei pentru cultura, știința, invațamant, sanatate, protecție sociala, turism, ecologie, sport…

- Parcarea din spatele Filarmonicii „Banatul” va fi la dipozitia tuturor timisorenilor in fiecare zi intre orele 17.00 si 7.00, dar si in zilele de weekend, pe sistemul in care functiona si parcarea de la primarie. In ultima perioada ea a fost utilizata doar de „pilosii” din cadrul Primariei Timisoara,…

- Tine orasul murdar; anuleaza proiecte bune; strica drumurile; taie copaci; a carantinat orasul; pericliteaza titlul de Capitala Europeana. Sunt doar cateva din cele zece “performante” pe care Nicolae Robu le-a descoperit in activitatea succsorului sau, Dominc Fritz. Fostul primar al Timisoarei, Nicolae…

- Mai multe firme din Timisoara care detin automate de comercializare a produselor, inclusiv cele care vand lapte, oua si apa, au fost somate sa elibereze domeniul public. Reprezentantii primariei sustin ca firmele care au primit notificari ocupa ilegal domeniul public.

- La scurt timp dupa ce revoluționarul Corneliu N. Vaida, cetațean de onoare al Timișoarei, a atras atenția in ședința consiliului local ca reabilitarea imobilelor istorice din Piața Victoriei acopera urmele lasate de gloanțe la Revoluția din Decembrie 1989, aleșii iau primele masuri. Astfel, consilierul…