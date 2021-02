Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a vorbit, marti, despre paradoxul salarizarii din sectorul public afirmand ca lefurile sunt prea mici pentru cei cu chef de munca si prea mari pentru cei care sunt deja in sistem de mai multi ani si ”freaca menta”, anunța news.ro. Dominic Fritz…

- Trei sute de persoane, care mai de care mai bine pregatite, au vrut sa fie city manager la Timișoara, dar selecția pe post i-a fost ușurata primarului Dominic Fritz atunci cand doritorii ar fi aflat cat e salariul pe post. Adica 17.000 de lei, spune edilul șef ca primește actualul ocupant, un salariu…

- Dominic Fritz a declarat ca, in timpul selectiei de dosare pentru postul de city manager, multi dintre candidati s-au retras din cursa imediat ce au aflat cat este salariul, aproximativ 10.000 lei net. „Pentru multi, salariul a fost chiar la o limita pentru manageri care vin din privat. 17.000 de lei…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a atras atentia ca in Romania nu se testeaza impotriva COVID-19, astfel ca acest lucru ”da o impresie falsa de siguranta”. Edilul a afirmat ca in judetul Timis se testeaza destul de mult, iar acesta este motivul pentru care acest judet este singurul…

- Lipsa specialiștilor a dus la mutilarea copacilor din Timișoara, este și parerea lui Dominic Fritz, care vrea sa-i trimita la ateliere de lucru pe angajații primariei care se ocupa de toaletarea arborilor. Primarul spune ca in Romania exista un singur «arborist» și deocamdata se teme sa trimita echipele…

- Șoferii din Timișoara au au grave deficiențe la volan, atunci cand vine vorba de acordarea de prioritate, iar proastele lor obiceiuri sunt alimentate și de indolența poliției care nu face controale in trafic. Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, anunta noi masuri de punere in siguranta…

- In instituțiile și autoritațile publice din Romania lucrau, in noiembrie 2020, circa 1,25 milioane de persoane, informeaza Agerpres, care citeaza date de la Ministerul Finanțelor Publice (MFP). Potrivit sursei citate, peste 64% din posturi, adica aproape 800.000, erau ocupate in administrația publica…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca cresterile salariale din sectorul public trebuie sa urmeze cresterile din sectorul privat pentru ca sustenabilitatea unor salarii in sectorul public, a unor cheltuieli in sectorul public trebuie sa fie data…