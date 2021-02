Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului Timișoara, Dominic Fritz, susține ca firmele care nu și-au respectat contractele privitoare la realizarea unor lucrari nu mai pot fi contactate. Edilul șef se gandește sa rezilieze contractele și sa refaca licitațiile. Primarul Dominic Fritz s-a referit la contractele care…

- Primaria Timișoara reziliaza contractele cu firmele caștigatoare ale contractelor pentru intocmirea proiectelor tehnice pentru alte doua investiții din perioada de glorie a administrației precedente, bazele sportive din Calea Șagului și Calea Buziașului. Deși aveau de realizat planurile bazelor in 120…

- Primarul din Alba Iulia cere schimbarea modului in care se impun restricții Alba Iulia. Foto Arhiva/ Ilie Pintea Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, cere autoritaților sa reanalizeze modul în care se impun restricțiile pentru limitarea raspândirii virusului SARS-CoV-2,…

- Un incendiu devastator a mistuit hala de flori din Piața 700 din Timișoara in noaptea de vineri spre sambata, 13 februarie. Potrivit pompierilor, cauza a fost un cablu electric defect. Primarul Dominic Fritz a cerut Consiliului de Administratie al societatii Piete S.A. din subordinea municipalitatii…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, cauta personal medical si de suport pentru campania de vaccinare, administratia locala urmand sa incheie cu persoanele selectate un contract de prestari servicii cu plata pe ora, de la 90 de lei pentru medici, la 45 de lei pentru asistenti si 20 de…

- Fritz a precizat ca a avut o discuție telefonica, joi dupa-amiaza, cu liderul european, care l-a felicitat pentru funcția de primar.”M-a felicitat pentru funcția de primar, iar eu i-am povestit despre Timișoara, cum m-a cucerit acest oraș vechi și multicultural și de ce a meritat sa i se acorde titlul…

- Reprezentanții mediului economic timișorean au fost principalii solicitanți ai reducerilor de impozite, in special pe cladiri, lansate in cadrul dezbaterii publice organizate de primarie inainte de ședința in care se va vota noul buget al orașului. Primarul Dominic Fritz a ascultat cu calm, cel puțin…

- Contractul pentru reabilitarea centrului istoric al orașului Deva a fost semnat miercuri și are valoarea de 3,5 milioane de euro. Lucrarea trebuie sa fie gata peste doi ani, dar edilii din Deva spera sa inaugureze noul centru peste un an. Zona pietonala din centrul istoric al orașului Deva…