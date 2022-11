Stiri pe aceeasi tema

- Dominic Fritz promite ca Primaria Timișoara, dar și el personal vor sta cu ochii pe firma care va realiza proiectul de reabilitare a caii ferate dintre Gara de Est și Ronaț. Edilul șef cere consultari cu firma care se va ocupa de proiect, vrea mai multe puncte de oprire a trenului in oraș, dar și ...…

- Edilul Timisoarei a vorbit azi mai degraba cu ingrijorare legat de un proiect major de modernizare al CFR, care include si modernizarea caii ferate din oras, care leaga Gara de Est de Ronat. Dominic Fritz considera ca partile implicate, minister, constructor si CFR, trebuie sa se consulte cu Primaria…

- Presedintele USR Timis, Dominic Fritz, totodata primar al Timisoarei, afirma ca, in pofida unor zvonuri, situatia in filiala pe care o conduce este foarte linistita. El spune ca, pe langa Primaria Timisoara, UISR si-a propus sa castige si presedintia CJ Timis. Fritz l-a ironizat pe consilierul judetean…

- La doi ani de mandat, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a avut de gestionat cea mai dificila intalnire cu cetațenii din mandatul sau. Edilul a fost, la un moment dat, pe punctul de a pune punct dezbaterii.

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, se va deplasa cu ajutorul carjelor in urmatoarele doua saptamani, in urma unui „mic accident”. „Sunt mandru sa am sprijinul unei echipe superbe. In urmatoarele doua saptamani, ma voi sprijini și pe doua carje. Dupa un mic accident de… pieton, in weekend, medicii imi…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR), a transmis, luni, pe Facebook ca a avut un ”accident de pieton”, in weekend, iar acum are o entorsa la piciorul stang care trebuie imobilizat timp de doua saptamani. Edilul a venit luni la serviciu, sprijinindu-se de doua carje. „Dupa un mic accident…

- Dominic Fritz s-a intrebat cand vor sosi banii prin Programul National de Investitii ”Anghel Saligny”, pentru Timisoara fiind prevazuta suma de 43 de milioane de lei, pentru realizarea unui pasaj subteran. ”Deocamdata, cel putin s-a votat o lista pe care figuram cu aceasta suma minima pe care o primeste…

- Echipele municipalitații au avut de lucru de la prima ora a dimineții, patru terase instalate in zona zero a Timișoarei nu iși vor mai primi de astazi clienții, fiind ridicate de pe amplasamente de oamenii primariei pentru ca funcționau ilegal. Proaspat revenit din concediu, primarul Dominic Fritz a…