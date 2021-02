Stiri pe aceeasi tema

- Irina Loghin a avut o copilarie grea, in care a cunoscut saracia, foametea și razboiul, apoi l-a descoperit pe Dumnezeu, care i-a netezit drumul in viața. El a dus-o pe drumul muzicii, mai intai in ansambluri, apoi singura, in fața lumii, dezvoltand o cariera impresionanta. In data de 19 februarie a…

- Dominic Fritz i-a raspuns, miercuri, fostului primar Nicolae Robu. De cateva saptamani, fostul edil il ataca pe Fritz aproape zilnic cu diverse postari pe pagina sa de Facebook. Recent, Robu l-a acuzat pe Fritz ca ar avea probleme legate de stabilirea domiciliului și astfel ar fi ilegal primar, iar…

- Primarul Dominic Fritz a declarat in aceasta seara, intr-o intervenție la Digi24, ca rata de infectare ar trebui sa fie un criteriu de acordare a dozelor de vaccin anti-coronavirus. Edilul-șef al Timișoarei a mai precizat ca Timișoara este aproape de 5 cazuri la mia de locuitori, deci una ridicata și…

- Andrei Margaritescu a vorbit in premiera despre momentul in care a fost ridicat de procurori de pe aeroport, din mijlocul colegilor sai de la Dinamo, dar și despre culisele unor momente tulburi din vestiarul echipei din Ștefan cel Mare. Totul intr-un interviu savuros, in direct la GSP Live. La 41 de…

- O Sarbatoare asteptata de cei care cred ca Fiul lui Dumnezeu a venit din Ceruri pentru mantuirea oamenilor. Din mosi stramosi pastram credinta crestina si Domnul aduce daruri Sfinte celor ce Il asteapta. Drumul este tot mai greu, fiindca inimile pamantenilor s au racit de atata ,,inghet, insa nimeni…

- Ambasada Rusiei la Washington a declarat ca acuzatiile recente potrivit carora hackeri sustinuti de statul rus au comis atacuri cibernetice impotriva guvernului SUA sunt "nefondate", informeaza luni DPA, potrivit AGERPRES. "Rusia nu desfasoara operatiuni ofensive in domeniul cibernetic", afirma…

- Dominic Fritz a vorbit despre dificultațile cu care s-a confruntat in primele saptamani de mandat ca primar al Timișoarei și a explicat, intr-un interviu acordat Digi24, de ce nu poate inca sa dea afara oameni, deși eficientizarea organigramei este una dintre principalele sale promisiuni. „Ce s-a schimbat,…

- Marius Radoi, campion național la tenis de masa și fiul adjunctului IPJ Olt, și-a pierdut viața aseara, intr-un teribil accident de mașina. El a pierdut controlul volanului, cel mai probabil din cauza vitezei excesive, a derapat, a ieșit de pe șosea și a izbit un cap de pod. Mesaje de condoleanțe, fotografii…