Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anuntat ca a avizat un protest al fermierilor in centrul orasului Timisoara. Edilul spune ca ramane doar ca protestatarii sa obtina avizul Politiei Romane pentru a putea patrunde cu utilajele in oras.

- Zielel cu proteste ale fermierilor se prelungesc si chiar daca pana acum pe plan local nu s-a intrat in oras, manifestarile tinandu-se mai mult pe centura, ei au primit unde verde pentru centrul orasului. La solicitarea fermierilor de a organiza o adunare publica pentru susținerea agriculturii din Romania,…

- Primaria Timișoara a autorizat un protest al fermierilor in centrul Timișoarei. Primarul orașului, Dominic Fritz, a anunțat ca fermierii pot ajunge cu tractoarele pana in parcarea de la Modex, lipita de Piața Victoriei. Protestul este aprobat in perioada 18-24 ianuarie 2024.

- Primaria Timișoara deține, intr-o bucata a fostei cetați, un spațiu nu foarte mare, dar pe care vrea sa il transforme intr-o galerie de arta. Exista planuri in acest sens de mai mulți ani, dar pana acum lucrurile s-au mișcat, mai degraba, cu „viteza melcului” pentru reabilitarea spațiului de vizavi…

- Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor (FSANP) acuza AUR și partidul S.O.S. Romania al Dianei Șoșoaca ca vor sa caștige capital electoral pe spatele fermierilor și transportatorilor, iar participarea celor doua partide politice la acest protest legitim minimalizeaza efectele…

- Protestul transportatorilor și al fermierilor din aceste zile a scos in evidența, cel puțin in prima faza, ruptura care exista in randul agricultorilor, dar și reticența autoritaților de a discuta cu niște oameni care nu fac parte din forme asociative. Fermierii neafiliați arata, insa, cu degetul catre…

- ”Legat de protestul “spontan” al transportatorilor la care s-au alaturat si cativa fermieri, pana in acest moment, la ministerul Agriculturii nu am primit nicio revendicare, pentru ca nicio asociatie nu isi asuma acest protest. Din informatiile aparute in spatiul public, am vazut ca problemele pe care…

- Revelionul organizat de Primaria Timișoara incearca sa-i aduca pe oameni impreuna in Piața Victoriei. Invitatul special al serii va fi trupa The Motans. Pentru prima data, municipalitatea pregatește un concert și pentru Craciunul sarbesc.