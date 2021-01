Stiri pe aceeasi tema

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, si Principele Radu s-au vaccinat, astazi, impotriva COVID-19, informeaza Casa Regala.„Luni, 25 ianuarie 2021, Majestatea Sa Margareta si Alteta Sa Regala Principele Radu s-au vaccinat impotriva COVID-19. (…). Familia Regala se afla in aceasta perioada la Castelul…

- Incepind cu data de 22 ianuarie, in fiecare zi de vineri, Secția consulara a Ambasadei Romaniei la Chișinau va organiza numai sesiuni de depunere a juramintului de credința fața de Romania. Anunțul a fost facut de Ambasada Romaniei la Chișinau, transmite IPN. Astfel, sesiuni de depunere a juramintului…

- BOR s-a razgandit in privința vaccinului anti-COVID. Anunțul oficial a fost facut de insuși Preafericitul Parinte Daniel. Ce rol va juca, de fapt, Biserica in campania de vaccinare din Romania? Pana și cel mai infocat contestatar al masurilor de prevenție, Inalt Prea Sfințitul Teodosie, și-a schimbat…

- Dupa regula pleaca ai voștri, vin ai noștri, vicepreședintele Consiliului Județean, Camelia Tabara a anunțat ca mai bine de 50 de directori de școala din intreg județul iși vor finaliza mandatul. Anunțul a dus la revolta in comunitați, unii directori așteptandu-se sa fie inlaturați, fiind considerați…

- Dupa luni intregi in care au invatat online, elevii din Romania se intreaba cand se vor redeschide școlile, de fapt. Florin Cițu a facut anunțul mult asteptat de parinti chiar azi. Cand se redeschid scolile Daca initial se vorbea despre intoarcerea elevilor in salile de clasa pe 11 ianuarie, in urma…

- Slujba de pomenire a Regelui Mihai, la trei ani de la trecerea la cele veșnice, va avea loc in curtea Castelului de la Savarșin, nu la mormantul din Necropola Regala de la Curtea de Argeș, din cauza pandemiei, anunța Casa Regala. „Familia Regala și-ar fi dorit sa-l pomeneasca pe Regele Mihai la mormantul…