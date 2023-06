Doljul, printre cele mai multe medii de zece din ţară la Evaluarea Naţională 23 de elevi din judetul Dolj au reusit sa obtina media generala 10 la Evaluarea Nationala, conform rezultatelor initiale, publicate miercuri. Promovabilitatea in judet a fost de 73,18%. Doljul a avut 3031 de medii peste 5 din totalul celor 4470 de elevi inscrisi. Unde au fost obtinute mediile maxime 11 de unitati de invatamant figureaza in topul clasamentului, cu media generala 10. Cele mai multe medii de zece au fost obtinute la Scoala Gimnaziala „Mircea Eliade” din Craiova si la Scoala Gimnaziala „Traian” – cu cate 4 medii maxime. Topul este completat de Scoala Gimnaziala „Nicolae Balcescu”… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 94 de elevi din municipiul București au obținut media 10 la Evaluarea Naționala 2023. Ministerul Educației a publicat astazi, 28 iunie, primele rezultate de la Evaluarea Naționala 2023, iar, potrivit sintezei, 429 de elevi au reușit sa obțina media 10.Numarul elevilor care au obținut media 10 la Evaluarea…

- 65 localitati din 21 judete au fost afectate, duminica, de fenomenele hidrometeorologice prognozate, efecte semnificative fiind inregistrate in judetele Arad si Hunedoara, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Conform sursei citate, pompierii au intervenit in judetele Arad,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata. Este valabila pe parcursul zilei in 21 de judete si in Capitala. Astfel, intre orele 10.00 – 22.00, local, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica in Carpatii Orientali,…

- Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) anunța ca numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in primele patru luni din 2023 a fost de 5.488, in crestere cu 14,36% comparativ cu perioada similara din 2022. Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea in intervalul mentionat…

- Cate paturi de spital finanțeaza Ministerul Sanatații in fiecare județ. Discrepanțele de dezvoltare intre regiunile țarii și intre diferitele județe se reflecta inclusiv in numarul de pacienți pe care spitalele din fiecare zona ii pot interna și trata. Ministerul Sanatații a publicat, in transparența,…

- Deputatul USR Tudor Benga a depus in Parlament un proiect de lege pentru regionalizarea Romaniei. Prin reforma administrativ-teritoriala a Romaniei, parlamentarul propune comasarea judetelor pentru a forma doar 12 județe si introducerea unor praguri de 10.000 de locuitori pentru orașe și 5.000 pentru…

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in primele doua luni din 2023 a fost de 3.123, in crestere cu 26,69% comparativ cu perioada similara din 2022, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea in…

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in primele doua luni din 2023 a fost de 3.123, in crestere cu 26,69% comparativ cu perioada similara din 2022, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea in…