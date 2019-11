Stiri pe aceeasi tema

- De 10 ani, politistii din Dolj , Vidin si Zajecar au initiat derularea unor actiuni trilaterale RO-BG-SRB in domeniul sigurantei rutiere intitulate generic “Trafic Rutier la Frontiera Albastra” (TRFA). In cei 10 ani, lucratori de politie rutiera romani, bulgari si sarbi au luat parte la astfel de exercitii…

- Un barbat de 42 de ani, din Slatina, judetul Olt, urmarit international in Belgia pentru mai multe furturi, a fost prins in Craiova. Politiști din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale – I.P.J. Dolj l-au depistat in Craiova pe oltean. Prejudiciul estimat este de peste 500.000 de euro. Persoana…

- Accidentul grav petrecut luni la ieșirea de pe autostrada A1 spre Lipova s-a soldat cu moartea unei fete de 23 de ani și ranirea grava a altor doi tineri, un baiat și o fata. Ionela a murit pe A1, intr-un accident, strivita in masina, pentru ca varul ei se grabea sa ajunga la serviciu in Timisoara a…

- O fata de 13 ani din Craiova este cautata de politisti dupa ce, luni, a disparut de acasa, es-a invoit de la scoala pentru a pleca acasa, dar, cand familia a ajuns acasa, nu a gasit-o, iar ea nici nu a mai raspuns la telefon.

- Fata de 15 ani din Craiova, disparuta vineri dupa ce a plecat dintr-un centru al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) pentru a merge la scoala si nu a mai revenit, a fost gasita de politisti la niste rude intr-o comuna din Dolj. Ea nu a fost victima vreunei infractiuni,…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a afirmat, miercuri, ca a avut mai multe discutii cu procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, in care si-a exprimat nemultumirea cu privire la mai multe aspecte, printre care si modul in care s-a actionat, saptamana trecuta, la domiciliul familiei Melencu, informeaza…

- Un tanar de 22 de ani, din Craiova a fost prins noaptea trecuta de politisti din cadrul Posturilor de Poliție Giubega si Perișor in timp ce conducea un autoturism pe DN56 cu permisul suspendat. Potrivit IPJ Dolj, politisti din cadrul Posturilor de Poliție Giubega si Perișor au depistat in trafic un…

- Politisti din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au organizat in zilele de 8 si 9 septembrie, o actiune pe linia prevenirii si combaterii faptelor de evaziune fiscala si activitatilor ilicite din domeniul „comercializarii florilor…