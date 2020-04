Unitațile școlare trebuie sa asigure elevilor pregatire on-line. Profesorii vor fi monitorizați daca fac activitațile didactice. In Dolj, noile reguli aduc unele schimbari la nivelul școlilor. La mijloc raman insa multe neajunsuri. Nu toți elevii au calculatoare sau internet. Managerii sustin ca nu știu cum pot rezolva aceste probleme, pentru ca aparatura este pe inventar. In plus, directorii spun ca sunt și activitați didactice care nu se pot derula on-line. Cum se desfașoara orele de curs on-line la specializarile tehnice ori la cele vocaționale? Aceasta este intrebarea de la care am pornit…