Stiri pe aceeasi tema

- Dupa moartea reginei Elisabeta a II-a Marii Britanii au ieșit la iveala aspecte mai puțin cunoscute din viața suveranei, printre care și acela ca majestatea sa a avut o „prietena secreta”, cu care obișnuia sa corespondeze.

- O mașina care a aparținut Casei Regale a Marii Britanii a ajuns la RAR Iași. Proprietarul spune ca este chiar automobilul in care se afla prințesa britanica Anne cand un barbat a incercat sa o rapeasca, in 1974, potrivit Registrului Auto Roman.

- Averea lui Charles al III-lea al Marii Britanii o va depași pe cea a mamei sale regina Elisabeta a II-a, datorita investițiilor pe care acesta le-a facut in calitate de prinț, estimeaza cotidianul The Times.Averea acestuia s-ar ridica in total, conform estimarilor The Times, la aproape 2 miliarde…

- Sprijinul public pentru regele Charles al III-lea a scazut de cand acesta a urcat pe tronul Marii Britanii, insa aproape jumatate dintre britanici sunt de parere ca monarhul face o treaba buna, potrivit unui sondaj publicat cu o saptamana inainte de incoronare, in timp ce nora sa, Kate, a devenit cel…

- Sprijinul public pentru regele Charles al III-lea a scazut de cand acesta a urcat pe tronul Marii Britanii, insa aproape jumatate dintre britanici sunt de parere ca monarhul face o treaba buna, potrivit unui sondaj publicat cu o saptamana inainte de incoronare, in timp ce nora sa, Kate, a devenit cel…

- Printul William al Marii Britanii s-a intalnit joi, la Varsovia, cu presedintele polonez Andrzej Duda, in cea de-a doua zi a vizitei sale in Polonia, ocazie cu care a multumit trupelor si populatiei pentru sprijinul acordat Ucrainei in conflictul cu Rusia, relateaza Reuters.Inainte de a se intalni…

- Fabricantii britanici de ceramica continua o traditie veche de cateva secole si produc zeci de mii de cani, farfurii si ceainice omagiale pentru a marca apropiata ceremonie de incoronare a regelui Charles al III-lea, informeaza Reuters.Charles va fi primul monarh britanic incoronat dupa sapte decenii…

- La sase luni de la moartea reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, o expozitie dedicata cainilor corgi ai suveranei a fost inaugurata miercuri la Londra, dezvaluind fotografii ale reginei cu cainii ei adorati, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…